В Казахстане каждый гражданин может получить бесплатную медпомощь

Постановлением Правительства бесплатная медпомощь предоставляется гражданам Республики Казахстан за счет бюджетных средств и включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью. Здравоохранение в Казахстане финансируется путем выделения бюджетных средств республиканского и местного бюджета. То есть каждый казахстанец имеет полное право получать бесплатную медицинскую помощь!

Больница с 1 ноября 2016 выполняет государственный заказ на оказание экстренной кардиологической помощи пациентам города Астана с острым коронарным синдромом (далее - ОКС) 24 часа/7 дней в неделю. Имеется 1 ангиограф для проведения коронароангиографии и круглосуточный пост кардиобригады.

За прошедший год количество пролеченных в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан составляет 4 292 больных.

Также в Больнице имеется первая гибридная операционная в Республике Казахстан, которая состоит из системы стерильного помещения и оборудования. В данной операционной за истекший период было проведено 11 гибридных операций.

С 4-го квартала 2016 года начаты операции по нейрохирургии головного мозга, которые ранее не выполнялись в Больнице:

- Экстра-интракраниальноеваскулярное шунтирование;

- Иссечения или деструкции поврежденного участка, или ткани головного мозга;

- Иссечение пораженного участка или ткани мозговых оболочек,

- Другие виды обследования и декомпрессии структур позвоночного канала;





В настоящее время Больница Медицинского центра УДП РК продолжает активно оказывать услуги в рамках ГОБМП. Перечень технологий высокоспециализированной медицинской помощи (ВСМП), оказываемых в данном учреждении, был значительно расширен в 2016 году. Сейчас Больница имеет допуск на проведение 165-и технологий ВСМП.









Таким образом, весь спектр медицинских услуг в равной степени доступен для всех граждан страны. Для этого пациенту необходимо выбрать Больницу и сделать заявку в территориальной поликлинике на портале госпитализации, и при наличии у пациента показаний, его обязательно госпитализируют.



