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Министр обороны пожаловался главе МОН на плохое зрение призывников

28 февраля 2017, 10:59

На зрение, по словам главы оборонного ведомства, влияет качество интерактивных досок.


Министр обороны РК Сакен Жасузаков пожаловался министру образования на плохое зрение казахстанских призывников.

"У меня есть такой вопрос - интерактивные доски. Хорошая система, но сейчас, когда идет призыв в вооруженные силы, очень многие идут с нарушением зрения. То, что вы говорите про интерактивные доски, качество если повысить их, чтобы на детей в школах не влияло сильно, на снижение зрения", - сказал Жасузаков на заседании правительства.

В свою очередь министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил, что интерактивные доски закупались, но оказались очень дорогими и не совсем эффективными.

"Мы в этом году закупаем 11 тысяч так называемых видео-троек - это проектор, экран и компьютер. Компьютер мы используем как сервер в школе, проектор и экран заменяют нам интерактивные доски. Это решение гораздо более безопасное для глаз и одновременно более дешевое", - заверил Сагадиев.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Павел Лисицын

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