Министр обороны пожаловался главе МОН на плохое зрение призывников

"У меня есть такой вопрос - интерактивные доски. Хорошая система, но сейчас, когда идет призыв в вооруженные силы, очень многие идут с нарушением зрения. То, что вы говорите про интерактивные доски, качество если повысить их, чтобы на детей в школах не влияло сильно, на снижение зрения", - сказал Жасузаков на заседании правительства.

В свою очередь министр образования и науки Ерлан Сагадиев отметил, что интерактивные доски закупались, но оказались очень дорогими и не совсем эффективными.





"Мы в этом году закупаем 11 тысяч так называемых видео-троек - это проектор, экран и компьютер. Компьютер мы используем как сервер в школе, проектор и экран заменяют нам интерактивные доски. Это решение гораздо более безопасное для глаз и одновременно более дешевое", - заверил Сагадиев.



