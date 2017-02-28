Peugeot построил беспилотный шутинг-брейк

Компания Peugeot продемонстрировала свое видение мобильности будущего на примере эффектного концепта под названием Instinct. Его мировая премьера состоится 2 марта на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, а 7 марта машину покажут на автосалоне в Женеве.





Peugeot Instinct – это четырехдверный шутинг-брейк с аэродинамически выверенным кузовом, гибридным полным приводом, системой полностью автономного управления и широкими сетевыми возможностями. Подробности о силовой установке не раскрываются – известно лишь, что она подзаряжается от сети и выдает в совокупности 300 л.с. Для Peugeot это далеко не первый подобный проект.





Одна из главных технологий, представленных на данном концепте – платформа Samsung ARTIK Cloud для интернета, подключающая автомобиль к облачному хранилищу владельца. «Инстинкт» обучается, получая данные от смартфонов, умных часов, умного дома. Машиной можно управлять как самостоятельно, так и полностью доверившись автопилоту. Кроме того, в салоне предусмотрен «чатбот» – персональный помощник, слушающийся голосовых команд.





Основываясь на данных о погодных и дорожных условиях, а также на записях в вашем ежедневнике, Peugeot Instinct предложит выйти из дома на 15 минут раньше, если есть опасность опоздать на важную встречу. Если вы устали после тренировки в зале и нуждаетесь в отдыхе, автомобиль будет знать об этом, и «догадается» сразу перейти в беспилотный режим – причем в его «спокойную» версию Autonomous Soft. Если вам нравится динамичная езда – а «Инстинкт», разумеется, знает и об этом – то при попадании на скоростное шоссе робот прокатит вас с ветерком в режиме Autonomous Sharp. При этом управление можно взять на себя в любой момент и вести машину либо полностью самостоятельно (Drive Boost), либо с использованием набора умных ассистентов (Drive Relax) вроде активного круиз-контроля. Интерфейс Responsive i-Cockpit с 9,7-дюймовым дисплеем на центральной консоли имеет множество индивидуальных настроек для всех описанных ситуаций.



