Айсултан Назарбаев стал вице-президентом Федерации футбола Казахстана

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултан Назарбаев на заседании Исполкома по кадровым вопросам был назначен вице-президентом Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями, сообщает Zakon.kz.

«28 февраля 2017 года решением Исполнительного комитета ФФК исполняющим обязанности на вакантную должность вице-президента Федерации по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями назначен Айсултан Назарбаев», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте ФФК.

Напомним, в 2015 году Айсултан не раз критиковал работу ФФК, в частности ее экс-руководителя Ерлана Кожагапанова и заявлял о планах баллотироваться на пост президента Футбольной федерации.