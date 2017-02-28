Новый вектор. Не пожалеет ли ФФК о своем выборе в пользу Бородюка?

В предпоследний день зимы Федерация футбола Казахстана взбудоражила общественность новостью о назначении Александра Бородюка на пост главного тренера национальной сборной. Решение неоднозначное, так как вызвало споры у болельщиков. Как бы то ни было, назначение состоялось, в связи с чем корреспондент Решение неоднозначное, так как вызвало споры у болельщиков. Как бы то ни было, назначение состоялось, в связи с чем корреспондент Vesti.kz рассуждает о целесообразности его переезда в Казахстан.





Откровенно говоря, отталкиваться приходится от его предыдущей работы в "Кайрате" и России. Исходя из этого, плюсом можно назвать опыт работы Бородюка в российской сборной при Гусе Хиддинке. С голландцем экс-тренер кайратовцев проходил через отборочное сито Европы и выигрывал "бронзу" в Швейцарии и Австрии в 2008 году.





До прихода Хиддинка сборной руководил Юрий Семин. С ним россияне не выполнили главную задачу выхода в финальную стадию чемпионата мира-2006. В результате, РФС не стал с Семиным продлевать контракт, хотя при нем Россия не потерпела ни одного поражения в отборочной группе.









На время поисков нового рулевого, коим впоследствии стал Гус Хиддинк, обязанности главного тренера исполнял Александр Бородюк. Под его руководством россияне провели всего две встречи, закончившиеся поражением от Бразилии (0:1) и ничьей с Испанией (0:0). Всего со сборной Бородюк самостоятельно проработал восемь месяцев, после чего вошел в тренерский штаб голландского специалиста.





Работая бок о бок с Хиддинком нынешний наставник казахстанцев приобрел огромный опыт работы. Возможно, он найдет ему применение с нынешней командой. Все же одно дело тренировать клуб и совсем другое возглавлять сборную. Поэтому не исключаем, что он привнесет что-то новое в игру казахстанской национальной команды.





Из других плюсов, конечно же, стоит выделить схожий менталитет. Тренер будет находиться на одной волне с футболистами, вследствие отсутствия языкового барьера. Другое дело, как его примут игроки.





В этом отношении показательна работа тренера в "Кайрате". Она не добавляет ему вистов в глазах болельщиков. С ним также заключили долгосрочный трехлетний контракт, но после нескольких стартовых туров Бородюк понял, что это не его команда. А ведь большие надежды на него возлагались, однако не остался даже несмотря на уговоры руководства.









Понятно, что результаты на старте сезона никого не радовали, тем более что "Кайрат" всегда тяжело начинал чемпионат, поэтому причины отставки российского тренера кроются в другой плоскости. За пределами поля футболисты признавались, что в профессиональном отношении Александр Бородюк уступал тому же Владимиру Вайссу. Как они говорили, при словаке команда отрабатывала различные тактические схемы и розыгрыши стандартных положений, одним словом, тренировалась на европейский лад, тогда как при россиянине все было монотонно и стандартно.





Кроме того, многие в клубе не понимали, как тренер мог пригласить Лукаша Тесака из тульского "Арсенала". Словацкому защитнику нельзя было отказать в старании и самоотдачи, да вот в атаке он оказался совершенно бесполезен. Что ни пас, то сопернику. Разве что не ошибался, когда отдавал передачу ближнему или вратарю. Неудивительно, что с уходом Бородюка с ним быстро распрощались.





Теперь интересно, как Александр Бородюк поведет себя с кайратовцами, как-никак в их составе хватает сборников. Естественно, они открыто не выражали свое недовольство относительно требований россиянина, но какое-то напряжение присутствовало в "Кайрате" в прошлом сезоне.









Главное, чтобы сейчас все улеглось, а футболисты исполняли все требования главного тренера, тогда, вероятнее всего, и будет какое-то продвижение вперед в игровом плане. Хотя с нынешним подбором исполнителей выше головы не прыгнешь, ведь Талгат Байсуфинов выжимал из них все что мог. Это позволило набрать только два очка в нынешней отборочной кампании ЧМ-2018.





Кстати, в отношении казахстанского тренера наблюдается непоследовательность со стороны ФФК. Не дали ему возможности доработать до конца отборочного цикла, а ведь Байсуфинов в опытности вряд ли уступит своему преемнику.





Насколько это верное решение, покажут ближайшие матчи сборной в отборе на ЧМ-2018. Однако со стороны кандидатура Бородюка и в самом деле выглядит спорной. Прежде ни одну из национальных команд не тренировал, на клубном уровне успеха добился только с московским "Торпедо", когда вывел его в премьер-лигу в 2014 году. А больше и вспомнить нечего. Остается лишь надеяться, что в ФФК не пожалеют о своем выборе, равно как тренер, не боявшийся поехать в страну, где не получилось сработаться с одним из ее ведущих клубов.





Напомним, что в сборной Казахстана Александр Бородюк сменил 49-летнего Талгата Байсуфинова, который работал с командой в 2016 году - сначала с приставкой "исполняющий обязанности", а с лета - в качестве главного тренера. Теперь казахстанский специалист будет работать в ФФК техническим директором и отвечать за все сборные. С российским тренером контракт подписан на три года.





Фото с сайтов sport-express.ru (1), ФК "Кайрат" (2), ФФК (3).



