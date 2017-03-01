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Брокер пытался подкупить сотрудников управления таможенного контроля в Атырау

1 марта 2017, 11:27

Установлено, что подсудимый, пытался передать взятку в размере 5000 тенге через приемное окно вместе с документами по таможенному оформлению специалистам отдела контроля доставки товаров управления таможенного контроля.


Штраф в двадцатикратном размере взятки выплатит таможенный брокер, пытавшийся подкупить специалистов таможенного контроля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Уголовное дело в отношении таможенного брокера ТОО «West-BestBrok» было рассмотрено судом №2 г.Атырау. Установлено, что подсудимый, пытался передать взятку в размере 5000 тенге через приемное окно вместе с документами по таможенному оформлению специалистам отдела контроля доставки товаров управления таможенного контроля. Мужчина понадеялся на ускоренное прохождение процедуры таможенного оформления груза.

- В ходе судебного заседания подсудимый вину свою не признал. По его словам, обвинение было построено на показаниях свидетелей и заявил, что его оговорили, поскольку он неоднократно вступал в конфликт с сотрудниками управления на почве несвоевременного оформления документов, - сообщили в пресс-службе суда №2.

Приговором суда экс-брокер признан виновным по ч. 1 ст. 367 УК Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 100 000 тенге, без конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Радиоточка

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