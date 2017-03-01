C 1 марта вышли из обращения купюры в 1000 тенге образца 2006 года

Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.

С сегодняшнего дня банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года вышли из обращения и перестали быть законным платежным средством. Обменять эти банкноты можно во всех банках второго уровня и Казпочте до 28 февраля 2018 года , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.





Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.













При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.











