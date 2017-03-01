C 1 марта вышли из обращения купюры в 1000 тенге образца 2006 года
1 марта 2017, 12:01
Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.
С сегодняшнего дня банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года вышли из обращения и перестали быть законным платежным средством. Обменять эти банкноты можно во всех банках второго уровня и Казпочте до 28 февраля 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.
При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот, находящихся в обращении, влечет штраф на
субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.
Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти
месячных расчетных показателей.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефону +7 (727) 2704 585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 2704 569
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