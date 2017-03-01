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Новости за сегодня

Рейдерство

 

 

Игорь Чернов,

Директор ТОО «Informsecurity»

 

 

Что имеем не храним, потерявши плачем.

С. Соловьёв

 

Незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица или установление контроля над юридическим лицом в результате умышленного

Ст. 249 УК РК

 

Это явление старо как мир. Ему много тысяч лет. Во все времена и во всех странах находились желающие прибрать к рукам или установить контроль над стабильно работающим прибыльным предприятием. Будь то торговая компания, завод, рудник или банк. Наше время не исключение.

Многие помнят лихие девяностые. И лихих пацанов с бейсбольными битами, снимающих дань за «защиту». Потом самые умные из этих пацанов поняли, что бесконечно «доить» компании не получится, лафа когда-нибудь кончится. И пришли к логичному и очевидному выводу - над этими прибыльными компаниями нужно устанавливать контроль. То есть прибирать их к своим рукам. И переквалифицироваться из бандитов в бизнесменов. К бандитам присоединились коррумпированные чиновники, которым тоже вдруг захотелось обзавестись активами, и которые очень часто работали в тесной связке с теми же бандитами. Вот так понятие «рейдерство» вошло в нашу жизнь. И многие компании поменяли своих владельцев.

Те времена прошли, а рейдерство осталось. Только сейчас выглядит оно по-другому. Вместо лихих пацанов в спортивных костюмах с битами этим делом сейчас занимаются серьёзные люди. С высшим образованием. В дорогих костюмах и с дорогими портфелями. С хорошими связями. И отнюдь не дураки. Да и сам процесс происходит не так. Но итог тот же. Компании меняют владельцев или теряют активы. Мне известно о шести случаях рейдерских атак за последние четыре года. И только в одном случае компанию удалось отстоять.

Теперь о процессе. Как я уже упоминал, времена, когда контроль над предприятием приобретался с помощью утюга, паяльника, бейсбольной биты и купленного нотариуса канули в лету. Сейчас процесс установления контроля происходит по-другому. Есть несколько разработанных и опробованных методик (схем) рейдерства. Используется и предательство учредителей компаний, владеющих небольшими долями, и заявления по тем или иным предлогам в правоохранительные органы и суды, и заказные публикации в СМИ, и «подставы», и коррумпированность некоторых работников наших правоохранительных органов и судов, и много чего ещё. Но в любом случае сейчас это не лихая кавалерийская атака. Это длительная и хорошо спланированная осада. И как каждая хорошо спланированная осада рейдерство начинается с разведки, то есть со сбора и анализа информации о компании. В процессе которого ищутся те или иные слабые места в компании, выбирается схема (методика), по которой будут действовать рейдеры и силы и средства, которые они будут задействовать. Впрочем, сбор и анализ информации длится в течение всего процесса отжима компании. Я разговаривал с одним бывшим владельцем «свечного заводика», находившегося в одной из западных областей, и который был отжат, разорён и распродан. Он говорил мне, что у него было впечатление, что рейдеры заранее знали обо всех его планах по обороне. И заранее предпринимали меры по блокировке таких планов.

Почему рейдерство до сих пор процветает? Есть много причин. Это и несовершенство нашего законодательства. Это и коррупция, куда ж без неё. Это и неспособность наших правоохранителей раскрывать и расследовать подобные преступления. Поинтересуйтесь, сколько уголовных дел было возбуждено по 249 статье и сколько дошло до суда за последние хотя бы лет пять. Единицы. Нашим правоохранителям проще отказать в возбуждении уголовного дела и посоветовать обратиться в гражданский суд. Чего рейдеры, собственно говоря, и ждут. Главных же причин две. Первая - это бизнес. Высокодоходный и сравнительно безопасный. Вторая - недооценка угрозы владельцами и руководителями компаний. Которые просто не знают как противостоять этой угрозе. И совершают одни и те же ошибки.

Ошибка первая, распространённая довольно широко, - отсутствие в компаниях системы, предназначенной предотвратить утечку информации. Не подразделений по защите информации, а именно системы. Это разные вещи, не надо путать. Как уже было сказано рейдерство начинается с разведки. То есть с получения из компании нужной информации. И чем лучше работает система защиты, тем сложнее и главное дороже рейдерам получить информацию. А они деньги тоже считают. У них тоже есть бюджет, выделенный на проведение операции, и превышение которого не приветствуется. Так что, наткнувшись на серьёзную систему безопасности, они скорее всего откажутся от планов в отношении вашего предприятия. Вокруг ведь много других таких же компаний. Где система поплоше. Народ подоверчивей. А какая разница с кого получать деньги. Нет, бывает конечно, что рейдеры заточены именно на какую-то конкретную компанию. И не жалеют ни сил ни денег. Но это редко.

Ошибка вторая. Стратегия и тактика защиты. Я разговаривал с несколькими людьми, пострадавшими в результате рейдерского захвата. Все из них начинали защиту с одного и того же. Обращались к знакомым «агашкам» с просьбой «разрулить» ситуацию. Традиция у нас такая. И все получили заверения, что ерунда-вопрос, решается влёт. Но видать что-то во всех случаях пошло не так. Проблема не «разрулилась». В результате были потеряны время, а зачастую и деньги (никто же не думает, что «агашки» возьмутся «разруливать» проблему бесплатно). Здесь надо знать одно. Никто кроме вас вашу компанию спасать не будет. И чем раньше вы начнёте это делать, чем более профессионально вы будете это делать, тем больше у вас шансов свою компанию отстоять.

Ошибка третья, опять же относящаяся к стратегии и тактике. Суть этой ошибки понятна из широко известного постулата: «Только обороной войны не выигрываются». Если вы будете только обороняться, это приведёт лишь к одному - у вас останется меньше денег после того, как вы потеряете свою компанию. Так что нападать надо. Упаси Бог, я ни в коем разе не призываю вас отстреливать рейдеров. Хоть это и действенная мера, но Уголовный кодекс надо чтить. Есть наработанные методики противодействия рейдерству, которые включают в себя и наступательные мероприятия. И чем активнее вы будете это делать, тем больше у вас шансов компанию свою отстоять. Принцип простой. Как я уже писал для рейдеров это бизнес. И вынуждая их защищаться, вы тем самым вынуждаете их тратить деньги на оборону. По-другому не бывает. При этом обороняющаяся сторона тратит всегда больше, чем наступающая, это закон. А бюджет у рейдеров тоже не резиновый. И наткнувшись на серьёзное противодействие эти ребята скорее всего отступят. Компаний-то вокруг полно. Какая разница с кого брать деньги.

Берегите себя.

 

 

1 марта 2017, 12:24
Источник, интернет-ресурс: Чернов И.

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