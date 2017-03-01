Вооруженный ножом палестинец напал на израильтянина на Западном берегу
1 марта 2017, 21:43
На место ЧП направлены военные.
Вооруженный ножом палестинец ранил израильтянина в районе поселения Тена-Омарим на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.
"Вооруженный ножом палестинец проник в расположенное к югу от Хеврона (крупный палестинский город на Западном берегу) поселение Тена-Омарим, зашел в один из домов и ранил гражданское лицо", - указали военные. В ответ пострадавший "открыл огонь по нападавшему, ранив его", отметили в армейской пресс-службе.
В армейском ведомстве уточнили, что на место ЧП направлены подразделения израильских военных.
Андрей Широков.
Фото: Flickr/ francismckee.
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