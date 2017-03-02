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В Алматы неуправляемый Subaru снес два уличных фонаря

2 марта 2017, 09:51

Машина врезалась в мачты уличного освещения сначала передом, потом задом.


На ул.Момышулы в Алматы минувшей ночью произошло ДТП с участием автомобиля Subaru, передает корреспондент Zakon.kz.

Женщина за рулем Subaru двигалась по ул.Момышулы в северном направлении. В районе АвтоЦОНа на плавном повороте она, по предварительным данным, не справилась с управлением и машину на мокрой дороге занесло. Subaru сначала передом въехал в мачту уличного освещения. После этого машина продолжила движение и уже задом врезалась еще в один фонарь.

В результате аварии обошлось без травм.



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