В Алматы неуправляемый Subaru снес два уличных фонаря

На ул.Момышулы в Алматы минувшей ночью произошло ДТП с участием автомобиля Subaru, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Женщина за рулем Subaru двигалась по ул.Момышулы в северном направлении. В районе АвтоЦОНа на плавном повороте она, по предварительным данным, не справилась с управлением и машину на мокрой дороге занесло. Subaru сначала передом въехал в мачту уличного освещения. После этого машина продолжила движение и уже задом врезалась еще в один фонарь.





В результате аварии обошлось без травм.



