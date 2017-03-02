Срок всеобщего декларирования в РК перенесут
2 марта 2017, 11:14
Всеобщее декларирование в Казахстане решено перенести с 2017 года на 2020 год.
Депутаты сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли соответствующий закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает корреспондент Zakon.kz.
«В соответствии с поручением Президента РК проектом предусматривается перенос сроков введения всеобщего декларирования в один этап на 1 января 2020 года», - указывается в заключении Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной реформе и правоохранительным органам.
В связи с этим, как отмечается, в конституционный закон РК «О выборах в РК» предлагается внести изменения в части переноса срока предоставления декларации об активах и обязательствах кандидатам на выборную должность с 1 января 2017 года на 1 января 2020 года.
По данным Комитета, проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» разработан во исполнение поручений Президента РК в реализацию Плана нации «100 шагов».
«С введением в действие с 1 января 2016 года нормы об оценке профдеятельности судьи возникла необходимость предусмотреть в качестве основания освобождения от должности судьи в случае получения отрицательных результатов периодической оценки профдеятельности судьи без проведения повторной оценки его деятельности», - добавляется в заключении.
Также проектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса, в случае решения Судебного жюри о переводе судьи в другой суд или в другую инстанцию.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта Sputnik Казахстан
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