Срок всеобщего декларирования в РК перенесут

Всеобщее декларирование в Казахстане решено перенести с 2017 года на 2020 год.

Депутаты сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли соответствующий закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В соответствии с поручением Президента РК проектом предусматривается перенос сроков введения всеобщего декларирования в один этап на 1 января 2020 года», - указывается в заключении Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной реформе и правоохранительным органам.





В связи с этим, как отмечается, в конституционный закон РК «О выборах в РК» предлагается внести изменения в части переноса срока предоставления декларации об активах и обязательствах кандидатам на выборную должность с 1 января 2017 года на 1 января 2020 года.





По данным Комитета, проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» разработан во исполнение поручений Президента РК в реализацию Плана нации «100 шагов».





«С введением в действие с 1 января 2016 года нормы об оценке профдеятельности судьи возникла необходимость предусмотреть в качестве основания освобождения от должности судьи в случае получения отрицательных результатов периодической оценки профдеятельности судьи без проведения повторной оценки его деятельности», - добавляется в заключении.





Также проектом регламентируется порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса, в случае решения Судебного жюри о переводе судьи в другой суд или в другую инстанцию.





Ксения Давыдова, Астана