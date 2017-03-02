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Назарбаев подписал указ о выделении триллиона тенге из Нацфонда на оздоровление банковского сектора

2 марта 2017, 20:09

Указ вводится в действие со дня его подписания.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о выделении денег из Нацфонда на оздоровление банковского сектора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальные СМИ.

«Постановляю: выделить целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2017 год в размере 1 (один) триллион 92 (девяносто два) миллиарда 941 (девятьсот сорок один) миллион 288 (двести восемьдесят восемь) тысяч 400 (четыреста) тенге для оздоровления банковского сектора», - говорится в тексте указа от 14 февраля 2017 года № 421.

Кроме того, в документе говорится, что указ вводится в действие со дня его подписания.


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