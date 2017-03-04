В Казахстане разработали меры по защите прав потерпевших и свидетелей

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре разработали меры меры по защите прав потерпевших и свидетелей, передает Kazpravda.kz.

Темой форума стали вопросы обеспечения прав и защиты интересов свидетелей и потерпевших. В частности, рассматривалось нежелание граждан становиться свидетелями уголовного процесса. Причины, по словам и.о. первого проректора Академии Наиля Ахметзакирова, разные: "Люди не доверяют органам уголовного преследования ввиду грубого, неуважительного к ним отношения и непрофессионализма отдельных сотрудников, страх быть втянутыми в длительный процесс, беспокойство о своей безопасности".

"Длительные ожидания и неоднократные вызовы на допросы либо другие следственные действия отвлекают людей от их обычных занятий и работы. При этом расходы, связанные с вызовом в орган, ведущим уголовный процесс, им не возмещаются. Процессуальные издержки из этих сумм, зачастую, не взыскиваются. Все это вызывает недовольство граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства", – уточнил он.

В то же время, добавил эксперт, действующий Уголовно-процессуальный кодекс содержит основные механизмы защиты прав потерпевших (право иметь представителя, знакомиться с делом, заявлять ходатайства и др.). Но на практике не всегда обеспечивается соблюдение этих требований закона.

"Граждане, пострадавшие от преступлений, порой несвоевременно признаются потерпевшими. Если раньше орган следствия был обязан вынести такое постановление сразу же после возбуждения уголовного дела, то сейчас этой нормы нет. В таких случаях потерпевший лишен возможности полноценно реализовывать свои права в уголовном процессе", – отметил Ахметзакиров.

Специалисты Академии разработали рекомендации и проект дорожной карты, в которой заложены правовые и практические меры по защите прав потерпевших и свидетелей.

К примеру, предлагается:

- совершенствовать механизмы по предоставлению квалифицированной юридической помощи. Этот приоритет определен в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (17 поправок в УПК, из них 15 изменений в статьи 8, 35, 71, 76, 173, 199, 405, 616 УПК, а также 2 дополнения новыми статьями (ст.70-1 УПК Заявитель, 78-1 УПК Лицо, имеющее право на защиту);

- разработать либо изменить, дополнить ведомственные акты органов уголовного преследования с целью усиления контроля за порядком доставления и пребывания граждан в служебных помещениях, создания алгоритма действий прокуроров и следователей по определению пострадавшего лица, придании ему статуса потерпевшего, возмещению ущерба и т.д.

- совершенствовать электронный учет посетителей, внедрить дополнительный критерий оценки сотрудников исходя из соблюдения прав граждан, персонификацию сотрудников (жетоны, бейджи), разработать стандарты поведения сотрудников, практиковать обучающие семинары, тренинги и т.д.

- ввести новые учебные дисциплины в Академии и ведомственных ВУЗах с целью обучения сотрудников навыкам эффективного взаимодействия с гражданами.

"Полагаю, что реализация намеченных мероприятий позволит создать эффективные механизмы защиты прав свидетелей и потерпевших", – резюмировал эксперт.

Форум организован Академией правоохранительных органов при поддержке проекта Европейского союза "Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане".

Фото с сайта kazpravda.kz