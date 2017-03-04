Полицейский в Актобе ограбил квартиру одноклассницы

Алтынбек Калауп работал инспектором ИДН в Саздинском отделе полиции, передает корреспондент «Диапазона».

23 октября он привёз свою девушку Галию в кафе на встречу одноклассников. Вытащил из сумочки одноклассницы Галии ключи от квартиры. Через несколько дней вместе с подельником обворовал ее квартиру, вынесли оттуда шубы и золото на 5 с лишним миллионов тенге. Украденные серьги и браслет Калауп подарил своей девушке. Но оказалось, что золото она не носит и сдала подарок в киоск на рынке. Хозяйка обворованной квартиры случайно проходила мимо и узнала своё золото на витрине. Так следствие сначала вышло на Галию, а потом на самого полицейского.

В суде он сначала заявил, что в его квартиру ворованные вещи подбросили коллеги-полицейские и он квартиру не обворовывал, сообщает корреспондент Диапазона из зала суда. Золото купил у незнакомца на улице. Но когда родители Калаупа возместили ущерб потерпевшей, признал свою вину, сказал, что на кражу пошёл с малознакомым человеком.

Суд приговорил Алтынбека Калаупа к 6 годам лишения свободы, но снизил срок до 4,5 лет заключения.