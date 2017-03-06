В Латвии предложили повысить минимальный возраст для занятия проституцией

Авторы инициативы предлагают повысить минимальный возраст для проституток с 18 лет до 25 лет.

В Латвии рабочая группа местного Министерства внутренних дел предложила повысить минимальный возраст, с которого проститутки в республике смогут легально предоставлять свои услуги, сообщает РБК





Как уточнил госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов, авторы инициативы предлагают повысить минимальный возраст для проституток с 18 лет до 25 лет.





«Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законно заниматься проституцией», — пояснил Трофимов, отметив, что, «если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни».





В Латвии, как отмечает издание, проституция узаконена, запрещено только сутенерств.



