В Латвии предложили повысить минимальный возраст для занятия проституцией
6 марта 2017, 08:05
Авторы инициативы предлагают повысить минимальный возраст для проституток с 18 лет до 25 лет.
В Латвии рабочая группа местного Министерства внутренних дел предложила повысить минимальный возраст, с которого проститутки в республике смогут легально предоставлять свои услуги, сообщает РБК.
Как уточнил госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов, авторы инициативы предлагают повысить минимальный возраст для проституток с 18 лет до 25 лет.
«Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законно заниматься проституцией», — пояснил Трофимов, отметив, что, «если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни».
В Латвии, как отмечает издание, проституция узаконена, запрещено только сутенерств.
Фото: FreeSMI.by
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