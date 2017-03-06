Неожиданный сюрприз: Алматинцы нашли у себя на кухне...енота

Поистине удивительный сюрприз ожидал на кухне одну из алматинских семей – енот, который хозяйничает в раковине с горой посуды. Откуда взялся зверек в городе – неизвестно, а вот в дом он, скорее всего, пробрался через открытое окно , передае , передае т Zakon.kz





Видео незваного гостя выложили на ztb_video в Instagram. Его посмотрели уже более 8 тыс.человек.





Как отмечают комментаторы, енот пришел вовремя - прямо перед 8 марта. "Хорошо хоть енот , а не крысы хозяйничали. Столько грязной посуды ... А вообще классно , накормите может останется у вас домашним питомцем", - написал один из пользователей.



