Глава государства дал мастер-класс как понравиться женщине

В ходе встречи в Акорде Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с представителями женской общественности страны «Көктем шуағы», приуроченной к Международному женскому дню 8 Марта речь зашла о том, как понравиться женщинам, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Если хочешь понравиться женщине, Адеке (Адильбек Джаксыбеков, глава Администрации Президента), если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори красивая», - сказал он.





«Если ни то, ни другое не подходит, скажи «Как ты похудела!» (Смеется) Правильно? Вот я все время их учу, не умеют обращаться», - пошутил Президент.





Ксения Давыдова, Астана.



