«Гитлер под амфетамином» стал новым мемом

Некоторые пользователи, не воспринявшие пост как шутку, усомнились, что в то время фюрер уже был наркоманом.

На портале Reddit набирает популярность ускоренный зацикленный ролик, на котором запечатлено, как нацистский лидер Адольф Гитлер нервно раскачивается, сидя на трибуне стадиона. За пост под названием «Гитлер с симптомами употребления амфетамина» проголосовали более 22 тысяч пользователей. Под публикацией юзеры на момент написания материала оставили свыше 1,6 тысячи комментариев.





Некоторые пользователи, не воспринявшие пост как шутку, усомнились, что в то время (кадры, судя по всему, были сделаны на летней Олимпиаде-1936 в Берлине) фюрер уже был наркоманом, поскольку широкое распространение первитин (метамфетамин) получил только в 1938 году. Однако известно, что принимать препараты на основе наркотических соединений вождь Третьего Рейха начал именно в 1936-м.





Во время Второй мировой войны Гитлер несколько раз в день получал инъекции первитина, прописанные ему личным врачом. В нацистской Германии этот препарат использовался легально, в том числе в армии. Впоследствии он был отнесен к наркотикам, ныне его оборот и применение в ряде стран.







