В США самолет прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло

Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, совершавший перелет из американского города Лас-Вегас в столицу штата Гавайи Гонолулу, был вынужден прервать полет из-за отказа одного из пассажиров заплатить 12 долларов за пользование одеялом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс,

Как сообщил агентству представитель полиции, инцидент произошел сразу после взлета. Пассажир, которому 66 лет, попросил у бортпроводницы одеяло, так как в салоне самолета стало прохладно. Стюардесса озвучила стоимость услуги, после чего возмущенный пассажир потребовал связать его с представителем авиакомпании, заявив, что "устроит ему взбучку".





Пилот счел такое поведение неуместным и развернул воздушное судно. Самолет совершил посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Там пассажира встретили полиция и ФБР, но после допроса он был отпущен и продолжил свой путь на другом рейсе.