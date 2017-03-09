В США самолет прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло
9 марта 2017, 09:44
После допроса он был отпущен и продолжил свой путь на другом рейсе.
Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, совершавший перелет из американского города Лас-Вегас в столицу штата Гавайи Гонолулу, был вынужден прервать полет из-за отказа одного из пассажиров заплатить 12 долларов за пользование одеялом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.
Как сообщил агентству представитель полиции, инцидент произошел сразу после взлета. Пассажир, которому 66 лет, попросил у бортпроводницы одеяло, так как в салоне самолета стало прохладно. Стюардесса озвучила стоимость услуги, после чего возмущенный пассажир потребовал связать его с представителем авиакомпании, заявив, что "устроит ему взбучку".
Пилот счел такое поведение неуместным и развернул воздушное судно. Самолет совершил посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Там пассажира встретили полиция и ФБР, но после допроса он был отпущен и продолжил свой путь на другом рейсе.
© Фото: Airbus
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