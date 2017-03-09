Аким Шымкента: Не нравятся пробки? Ходите пешком!

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на встрече с подрядчиками озвучил причины отказа руководства областного центра от расширения улицы Байтурсынова — одной из самых загруженных магистралей города , пишет , пишет Отырар TV





По его словам, акимат больше не пойдет на поводу у автовладельцев, недовольных пробками на Байтурсынова. Ради автомобилей не будут вырубать деревья и расширять проезжую часть.





"Не устраивает, пересаживайтесь на общественный транспорт, на велосипеды, ходите пешком!", - сказал аким.





Градоначальник уверен, что ничего страшного не произойдет, если человек раньше на полчаса выйдет из дома, подышит воздухом, не будет искать парковку и тратиться на бензин. Повышенное внимание в городе будет уделяться пешеходным зонам. На той же улице Байтурсынова будут расширены тротуары за счет сноса незаконных строений на красной линии.





Однако, отдельные улицы в Шымкенте расширяться все-таки будут, также построят транспортные развязки. Но на улицах, вдоль которых стоят большие деревья и дают тень, никаких работ производиться не будет.



