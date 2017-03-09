Аким Шымкента: Не нравятся пробки? Ходите пешком!
9 марта 2017, 14:03
Повышенное внимание в городе будет уделяться пешеходным зонам.
Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на встрече с подрядчиками озвучил причины отказа руководства областного центра от расширения улицы Байтурсынова — одной из самых загруженных магистралей города, пишет Отырар TV.
По его словам, акимат больше не пойдет на поводу у автовладельцев, недовольных пробками на Байтурсынова. Ради автомобилей не будут вырубать деревья и расширять проезжую часть.
"Не устраивает, пересаживайтесь на общественный транспорт, на велосипеды, ходите пешком!", - сказал аким.
Градоначальник уверен, что ничего страшного не произойдет, если человек раньше на полчаса выйдет из дома, подышит воздухом, не будет искать парковку и тратиться на бензин. Повышенное внимание в городе будет уделяться пешеходным зонам. На той же улице Байтурсынова будут расширены тротуары за счет сноса незаконных строений на красной линии.
Однако, отдельные улицы в Шымкенте расширяться все-таки будут, также построят транспортные развязки. Но на улицах, вдоль которых стоят большие деревья и дают тень, никаких работ производиться не будет.
Фото: otyrar.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4847895-2f84c07897bd68c9325bc3918093d009
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...