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Аким Шымкента: Не нравятся пробки? Ходите пешком!

9 марта 2017, 14:03

Повышенное внимание в городе будет уделяться пешеходным зонам.


Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на встрече с подрядчиками озвучил причины отказа руководства областного центра от расширения улицы Байтурсынова — одной из самых загруженных магистралей города, пишет Отырар TV.

По его словам, акимат больше не пойдет на поводу у автовладельцев, недовольных пробками на Байтурсынова. Ради автомобилей не будут вырубать деревья и расширять проезжую часть.

"Не устраивает, пересаживайтесь на общественный транспорт, на велосипеды, ходите пешком!", - сказал аким.

Градоначальник уверен, что ничего страшного не произойдет, если человек раньше на полчаса выйдет из дома, подышит воздухом, не будет искать парковку и тратиться на бензин. Повышенное внимание в городе будет уделяться пешеходным зонам. На той же улице Байтурсынова будут расширены тротуары за счет сноса незаконных строений на красной линии.

Однако, отдельные улицы в Шымкенте расширяться все-таки будут, также построят транспортные развязки. Но на улицах, вдоль которых стоят большие деревья и дают тень, никаких работ производиться не будет.

Фото: otyrar.kz

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