В Китае предложили выкачивать воду из Байкала
9 марта 2017, 16:09
Об этом сообщает издание Gizmodo.
Ученые из Института планирования и дизайна городов и сельской местности (Urban and Rural Planning and Design Institute) в Китае предложили построить водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу. Проект предназначен для борьбы с засухой и нехваткой питьевой воды в провинции Ганьсу, передает Lenta.ru.
По мнению специалистов, дефицит воды тормозит экономическое развитие региона, где в прошлом году выпало не более 380 миллиметров осадков. Строительство трубопровода длиной 1720 километров, через который в Ланьчжоу будет поступать вода из Байкала, позволит улучшить экологическую обстановку на северо-западе Китая. Труба протянется через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби.
Проект китайских ученых был раскритикован российскими специалистами. По словам гидролога Виктора Данилова-Данильяна, транспортировка пресной воды из Байкала в Китай будет очень дорогой и экономически нецелесообразной. В то же время геолог Степан Шварцев из Томского политехнического университета считает, что Россия обладает достаточными запасами воды, чтобы продавать их как ценный ресурс.
Байкал — озеро, располагающееся в Восточной Сибири и являющееся крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В водоеме обитают более тысячи видов животных, многие из которых являются уникальными.
В Китае живут 20 процентов всего населения Земли, однако на его территории доля пресной воды от мировых запасов составляет только 7 процентов. Согласно оценкам специалистов, многие города на севере страны лишатся воды уже к 2020 году.
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости
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