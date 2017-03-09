В Алмалинской области проходят рейды против истребления подснежников

С приходом весны полиция Алматинской области заострила внимание жителей на сохранении подснежников и напомнила об уголовной ответственности за незаконный сбор этих весенних цветов, сообщает Zakon.kz.





С 6 марта по 6 апреля полицейскими региона организована отработка «Табигат» с привлечением к профилактическому мероприятию работников природоохранных органов. Целевые рейды, направленные на сохранение биологического разнообразия Семиречья, продолжаются по всей территории края.





«В весенний период на территории нашего региона наблюдается большой наплыв любителей подснежников. Согласно нашему законодательству незаконный сбор этих весенних цветов строго запрещен. В этой связи полиция региона настаивает на более бережливом отношении казахстанцев к природным богатствам края» - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





За три дня отработки полицейские выявили 22 нарушения природоохранного законодательства, одно из которых связано со сбором подснежников.





«Факт выявлен в Талгарском районе, где за незаконный сбор «крокуса-первоцвета» уголовное производство по ст.339 УК РК возбуждено против 52-летнего местного жителя» - сообщили в областной полиции.





Полиция отмечает, что в регионе сейчас курсируют оперативно-поисковые группы, организованы проверки транспортных средств на автодорогах, полицейских постах на предмет выявления незаконного провоза объектов и продукции биологических ресурсов.





Подснежник, он же шафран алатауский или крокус-первоцвет, встречается в районах Джунгарского Алатау, Каратау, северном и западном Тянь-Шане. Выяснилось, что из-за хозяйственного освоения природных территорий, а также хищнического истребления и неуемного сбора для последующей продажи этих цветов населением, в последние годы участки произрастания подснежников резко сократились.



