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В Костанае будут судить похитителя 15 попугаев

10 марта 2017, 00:07

Парень выкрал птиц из зоомагазина.


В суд №2 Костаная поступило уголовное дело в отношении жителя Костаная 1991 года рождения, обвиняемого в краже, пишет Qostanay.TV.

По материалам дела, 24 января текущего года около 04.00 любитель живности сорвал навесной замок и незаконно проник в помещение зоомагазина «Дельфин», откуда тайно похитил пять больших попугаев, стоимостью 15 000 тенге на общую сумму 75000 тенге, маленьких попугаев в количестве 10 штук на общую сумму 50 000 тенге, хонорика стоимостью 30 000 тенге. В целом, потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 166 000 тенге.

Также стало известно, что этот же подозреваемый 31 января около 02.00 незаконно проник в офисное помещение ТОО «Единство и согласие», откуда тайно похитил талоны на бензин марки «АИ- 92» по 10 литров каждый в количестве 100 штук на общую сумму 137 000 тенге и денежные средства в сумме 4 000 тенге. ТОО причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 141 000 тенге.

Главное судебное разбирательство состоится 3 апреля в 15.00.

Фото Фарида Дандыбаева



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