Обнаруженная в Китае беременная самка леопарда оказалась толстым самцом

"Леопарда с избыточным весом зафиксировали фотоловушки в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. На снимках был запечатлен краснокнижный хищник с большим животом, который почти касался земли. Поэтому ученые предположили, что в местных лесах поселилась беременная самка и скоро на свет появятся маленькие котята. Но… сравнение рисунка пятен на шкуре леопарда с аналогичными "паспортами" леопардов из базы данных показало, что в объектив фотоловушки попал самец", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что кот-толстяк известен специалистам "Земли леопарда" как дальневосточный леопард под номером Leo 91M – ранее он уже фиксировался на территории нацпарка. Внешний вид молодого самца действительно разительно отличается от того, как выглядят леопарды на большинстве снимков, полученных специалистами в Китае и России, сообщают ученые.





"Вероятно, леопард попал в объектив фотоловушки сразу же после удачной охоты и плотного обеда. Такова особенность пищеварения хищников: за один раз они могут употребить достаточно большое количество пищи – около 20% от собственного веса… Учитывая размер живота данного самца, можно предположить, что голодать он не будет как минимум неделю", — сказала научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" и зоолог Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Екатерина Блидченко.