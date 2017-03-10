Обнаруженная в Китае беременная самка леопарда оказалась толстым самцом
10 марта 2017, 08:14
Внешний вид молодого самца действительно разительно отличается от того, как выглядят леопарды на большинстве снимков, полученных специалистами в Китае и России.
Китайские ученые "обнаружили" в лесах, граничащих с нацпарком "Земля леопарда" в Приморье, якобы беременную самку хищника, которая на деле оказалась толстым самцом, сообщает РИА Новости.
"Леопарда с избыточным весом зафиксировали фотоловушки в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. На снимках был запечатлен краснокнижный хищник с большим животом, который почти касался земли. Поэтому ученые предположили, что в местных лесах поселилась беременная самка и скоро на свет появятся маленькие котята. Но… сравнение рисунка пятен на шкуре леопарда с аналогичными "паспортами" леопардов из базы данных показало, что в объектив фотоловушки попал самец", — говорится в сообщении.
Самец леопарда поразил китайских ученых «беременностью»— Земля леопарда (@Leopard_land) 9 марта 2017 г.
Подробнее: https://t.co/tfSP5t9cjO
Фото https://t.co/R5QPLA5kiOpic.twitter.com/TXhIqfrCSs
Выяснилось, что кот-толстяк известен специалистам "Земли леопарда" как дальневосточный леопард под номером Leo 91M – ранее он уже фиксировался на территории нацпарка. Внешний вид молодого самца действительно разительно отличается от того, как выглядят леопарды на большинстве снимков, полученных специалистами в Китае и России, сообщают ученые.
"Вероятно, леопард попал в объектив фотоловушки сразу же после удачной охоты и плотного обеда. Такова особенность пищеварения хищников: за один раз они могут употребить достаточно большое количество пищи – около 20% от собственного веса… Учитывая размер живота данного самца, можно предположить, что голодать он не будет как минимум неделю", — сказала научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" и зоолог Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных Екатерина Блидченко.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848020-eadbb37135d58904f3c39fb519d97258
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...