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Кандидат в президенты Франции арестована за участие в пикете почти обнажённой

10 марта 2017, 10:17

Полицейских смутил вид кандидата в президенты Франции.


Синди Ли, 52-летняя представительница Партии удовольствий разговаривала с потенциальными избирателями и раздавала брошюры с голой грудью, прикрывая соски розовыми кисточками, пишет Life.ru.

Полицейские приняли женщину за радикальную феминистку, хотя на самом деле она хотела пролить свет на проблему коррупции во Франции. Чтобы привлечь наибольшее внимание, она разделась и в таком виде общалась с журналистами телеканала LCI.

"Мы собрались здесь, чтобы призвать правительство к прозрачности, когда вопрос касается коррупции. Мой наряд символизирует эту самую прозрачность. Я выступаю за благополучие человека, которого ставлю в центр политики", — заявила Синди Ли.

Кандидат в президенты успела и побеседовать с представителями местной прессы, и собрать средства с автомобилистов на улучшение сексуальной жизни своих сторонников. К сожалению, эта кампания была сорвана в самом начале 30 полицейскими, которые увели активистку с улицы. Служителей правопорядка смутил внешний вид Синди Ли: они подумали, что это очередная феминистка, которая борется против эксплуатации женщин.


Юлия Зинченко
Фото: © кадр из видео YouTube/канал GODOFREDO 69

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