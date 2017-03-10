В Акмолинской области мужчина расплатился за машину марихуаной
10 марта 2017, 10:47
"Цена" машины составила около 50 кг наркотиков.
Акмолинскими наркополицейскими задержан житель Жамбылской области, у которого изъяли 49 килограмм марихуаны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
"9 марта при въезде в г. Акколь, вдоль автомагистрали «Астана-Боровое», после осуществления сделки по реализации наркотических средств в автомашине марки «Ford Escape» сотрудниками полиции был задержан 31-летний житель Мойынкумского района Жамбылской области. В рамках спецоперации, оперативниками недалеко от места задержания была обнаружена сумка, внутри которой находились 10 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом. Согласно заключения экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», весом 48 кг. 867 грамм", - говорится в сообщении полиции.
Как установили полицейские, задержанный расплатился марихуаной за покупку автомашины, и после совершения «сделки» был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч.1 УК РК (сбыт наркотических средств), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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