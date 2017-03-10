Как получить гражданство РК проживающим за пределами республики
10 марта 2017, 14:43
Заявления по вопросам гражданства подаются в загранучреждения непосредственно лицами, постоянно проживающими за пределами РК.
Приказом и.о. Министра иностранных дел РК от 9 декабря 2016 года утверждены Правила приема от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направления их на рассмотрение Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Так, загранучреждения РК:
- принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами республики, заявления по вопросам гражданства РК, составляют заключения к документам по вопросам гражданства, вносят сведения о заявителях в Единую информационную систему «Беркут» (ЕИС «Беркут»), направляют документы в Министерство иностранных дел РК и уведомляют заявителей о решении Президента Казахстана;
- определяют принадлежность к гражданству Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами республики;
- регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами республики.
МИД РК составляет итоговые заключения к оформленным загранучреждениями документам по вопросам гражданства, направляет согласованные с Комитетом национальной безопасности РК документы в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан и уведомляет загранучреждения о решении Президента по заявлениям по вопросам гражданства РК.
К заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан относятся:
- заявления о приеме в гражданство Республики Казахстан;
- заявления о восстановлении в гражданстве Республики Казахстан;
- заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан.
Заявления по вопросам гражданства подлежат регистрации и рассмотрению.
Заявления по вопросам гражданства подаются в загранучреждения непосредственно лицами, постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан.
Заявления по вопросам гражданства в отношении лиц, не достигших 18 лет, а также признанных недееспособными, рассматриваются по просьбе их законных представителей, удостоверенной нотариально, а в других государствах - удостоверенной загранучреждением, вместе с копией свидетельства о рождении ребенка (усыновители, опекуны и попечители представляют копию решения местного исполнительного органа Республики Казахстан) либо с документом, удостоверяющим личность недееспособного лица.
При подаче заявления по вопросам изменения гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет обязательно его согласие, которое должно быть выражено в письменной форме и удостоверено нотариально, а в других государствах - удостоверено загранучреждением.
Все документы должны быть написаны на государственном или русском языке, либо на ином языке с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный или русский язык.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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