Как получить гражданство РК проживающим за пределами республики

Заявления по вопросам гражданства подаются в загранучреждения непосредственно лицами, постоянно проживающими за пределами РК.

Приказом и.о. Министра иностранных дел РК от 9 декабря 2016 года утверждены Правила приема от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направления их на рассмотрение Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.





Так, загранучреждения РК:





- принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами республики, заявления по вопросам гражданства РК, составляют заключения к документам по вопросам гражданства, вносят сведения о заявителях в Единую информационную систему «Беркут» (ЕИС «Беркут»), направляют документы в Министерство иностранных дел РК и уведомляют заявителей о решении Президента Казахстана;

- определяют принадлежность к гражданству Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами республики;

- регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами республики.





МИД РК составляет итоговые заключения к оформленным загранучреждениями документам по вопросам гражданства, направляет согласованные с Комитетом национальной безопасности РК документы в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан и уведомляет загранучреждения о решении Президента по заявлениям по вопросам гражданства РК.





К заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан относятся:





- заявления о приеме в гражданство Республики Казахстан;

- заявления о восстановлении в гражданстве Республики Казахстан;

- заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан.





Заявления по вопросам гражданства подлежат регистрации и рассмотрению.





Заявления по вопросам гражданства подаются в загранучреждения непосредственно лицами, постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан.





Заявления по вопросам гражданства в отношении лиц, не достигших 18 лет, а также признанных недееспособными, рассматриваются по просьбе их законных представителей, удостоверенной нотариально, а в других государствах - удостоверенной загранучреждением, вместе с копией свидетельства о рождении ребенка (усыновители, опекуны и попечители представляют копию решения местного исполнительного органа Республики Казахстан) либо с документом, удостоверяющим личность недееспособного лица.





При подаче заявления по вопросам изменения гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет обязательно его согласие, которое должно быть выражено в письменной форме и удостоверено нотариально, а в других государствах - удостоверено загранучреждением.





Все документы должны быть написаны на государственном или русском языке, либо на ином языке с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный или русский язык.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



