Ночное ДТП в Шымкенте унесло жизни сразу троих человек
11 марта 2017, 06:21
Автомобиль с людьми задел внутриквартальный газопровод, от чего произошло воспламенение газа.
Сразу трое человек погибли в жутком ДТП в Шымкенте в микрорайоне Самал-3, которое произошло около 2 часов ночи, передает Otyrar.kz.
По словам очевидцев, людей из близлежащих домов разбудил грохот взрыва и они выбежали на улицу. Жители рассказывают, что увидели столб горящего пламени и две машины. Но, по словам очевидцев, вторая машина быстро исчезла с места происшествия.
Автомобиль с людьми задел внутриквартальный газопровод, от чего произошло воспламенение газа. В разбившемся автомобиле марки Тойота находились 4 человека — женщина, двое мужчин и ребенок. Все взрослые погибли. Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать тела из искореженного автомобиля с помощью спецтехники. Ребенок, возрастом около 4 лет, чудом остался жив. Его забрала Скорая помощь.
Сейчас на месте ДТП работают бригады пожарных, скорой помощи и полиция.
Фото: Otyrar.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848234-0375b1ebcd5de701532271bdc11b5e94
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...