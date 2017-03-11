Ночное ДТП в Шымкенте унесло жизни сразу троих человек

По словам очевидцев, людей из близлежащих домов разбудил грохот взрыва и они выбежали на улицу. Жители рассказывают, что увидели столб горящего пламени и две машины. Но, по словам очевидцев, вторая машина быстро исчезла с места происшествия.





Автомобиль с людьми задел внутриквартальный газопровод, от чего произошло воспламенение газа. В разбившемся автомобиле марки Тойота находились 4 человека — женщина, двое мужчин и ребенок. Все взрослые погибли. Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать тела из искореженного автомобиля с помощью спецтехники. Ребенок, возрастом около 4 лет, чудом остался жив. Его забрала Скорая помощь.





Сейчас на месте ДТП работают бригады пожарных, скорой помощи и полиция.