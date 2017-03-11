Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ночное ДТП в Шымкенте унесло жизни сразу троих человек

11 марта 2017, 06:21

Автомобиль с людьми задел внутриквартальный газопровод, от чего произошло воспламенение газа.


Сразу трое человек погибли в жутком ДТП в Шымкенте в микрорайоне Самал-3, которое произошло около 2 часов ночи, передает Otyrar.kz.

По словам очевидцев, людей из близлежащих домов разбудил грохот взрыва и они выбежали на улицу. Жители рассказывают, что увидели столб горящего пламени и две машины. Но, по словам очевидцев, вторая машина быстро исчезла с места происшествия.

Автомобиль с людьми задел внутриквартальный газопровод, от чего произошло воспламенение газа. В разбившемся автомобиле марки Тойота находились 4 человека — женщина, двое мужчин и ребенок. Все взрослые погибли. Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать тела из искореженного автомобиля с помощью спецтехники. Ребенок, возрастом около 4 лет, чудом остался жив. Его забрала Скорая помощь.

Сейчас на месте ДТП работают бригады пожарных, скорой помощи и полиция.


Фото: Otyrar.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...