В Костанае погибла женщина, спускаясь с 5 этажа по простыне

В этот же день происшествие случилось в доме по улице Станционная. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.

В один день в разных районах Костаная было зафиксировано два факта падения с высоты. В обоих случаях это были женщины, передаёт alau.kz.





О происшествии в доме по улице Аль-Фараби, которое случилось вечером 10 марта, в редакцию сообщили очевидцы. Они и прислали фотографию с места трагедии. В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что женщина была закрыта в квартире.





Она пыталась по простыне выбраться на улицу и сорвалась. Люди сообщили, что простыня свисала с балкона 5 этажа. Как рассказали в станции скорой медицинской помощи, женщина 1965 года рождения скончалась от полученных травм.





В этот же день происшествие случилось в доме по улице Станционная. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.

«Она была в алкогольном опьянении. Получила множественные переломы, в том числе перелом таза и конечностей. Она находится в реанимации городской больницы», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.



