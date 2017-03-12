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В Костанае погибла женщина, спускаясь с 5 этажа по простыне

12 марта 2017, 08:08

В этот же день происшествие случилось в доме по улице Станционная. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.


В один день в разных районах Костаная было зафиксировано два факта падения с высоты. В обоих случаях это были женщины, передаёт alau.kz.

О происшествии в доме по улице Аль-Фараби, которое случилось вечером 10 марта, в редакцию сообщили очевидцы. Они и прислали фотографию с места трагедии. В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что женщина была закрыта в квартире.

Она пыталась по простыне выбраться на улицу и сорвалась. Люди сообщили, что простыня свисала с балкона 5 этажа. Как рассказали в станции скорой медицинской помощи, женщина 1965 года рождения скончалась от полученных травм.

В этот же день происшествие случилось в доме по улице Станционная. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.

«Она была в алкогольном опьянении. Получила множественные переломы, в том числе перелом таза и конечностей. Она находится в реанимации городской больницы», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Фото: Alau.kz

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