В Костанае погибла женщина, спускаясь с 5 этажа по простыне
12 марта 2017, 08:08
В этот же день происшествие случилось в доме по улице Станционная. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.
В один день в разных районах Костаная было зафиксировано два факта падения с высоты. В обоих случаях это были женщины, передаёт alau.kz.
О происшествии в доме по улице Аль-Фараби, которое случилось вечером 10 марта, в редакцию сообщили очевидцы. Они и прислали фотографию с места трагедии. В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что женщина была закрыта в квартире.
Она пыталась по простыне выбраться на улицу и сорвалась. Люди сообщили, что простыня свисала с балкона 5 этажа. Как рассказали в станции скорой медицинской помощи, женщина 1965 года рождения скончалась от полученных травм.
В этот же день происшествие случилось в доме по улице Станционная. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.
«Она была в алкогольном опьянении. Получила множественные переломы, в том числе перелом таза и конечностей. Она находится в реанимации городской больницы», — сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Фото: Alau.kz
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