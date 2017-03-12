Мини-бульдозер собрал вручную пенсионер из Петропавловска

Пенсионер из Петропавловска вручную собрал мини-бульдозер из старых холодильников, передает Хабар 24.





Причем никаких особых затрат у Дмитрия Клишина не было: все детали и каркас техники – из подручных материалов. Мини-бульдозер мужчина собрал за несколько месяцев.В ход пошло всё, что было в гараже.





"Вот это, это всё, вот, холодильники. Вырезал холодильники, да лепил. Стекла поехал на разбор, купил, стекла поставил сюда. Разрезал трубу, сделал нож ей. Много выдумывать-то не надо. В голове оно всё держится. Иной раз ночь не поспишь, думаешь, чего придумать, приделать", - рассказывает пенсионер Дмитрий Клишин.





За рулем 76-летний пенсионер чувствует себя как рыба в воде. 30 лет отработал водителем в колонии. Говорит, без техники жить не может. Поэтому для сборки бульдозера никаких схем и чертежей пенсионеру не понадобилось, собирал "на глаз". Так же как несколько лет назад трактор и раритетный "ГАЗ-69" 1956 года выпуска.





"Поменял его на "Жигуленка", кучу железа привез во двор. Сперва даже не знал, с чего начинать. Но потом потихоньку-потихоньку и собрал. Усовершенствовал ее. Был под тентом, я его под железо сделал. Мосты переделал, родные слабенькие были. Везде ездил на нем: и в Омск, и в Тюмень ездил на нем, и в Щучинск. Я вон на "Гольфике" боюсь ездить, а на этом я как дома", - делится мужчина.





У пенсионера есть еще одна мечта – хочет установить на бульдозер более мощный двигатель.







