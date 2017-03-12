Иномарка загорелась возле железнодорожного вокзала Костаная
12 марта 2017, 15:50
Загорелся автомобиль марки Nissan Juke.
Недалеко от железнодорожного вокзала в Костанае произошло возгорание автомобиля, передает Alau.kz.
Загорелся автомобиль марки Nissan Juke. Когда именно произошло возгорание не сообщается.
Люди пытались самостоятельно справиться с пожаром. О других подробностях пока неизвестно.
Фото: Alau.kz
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