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Иномарка загорелась возле железнодорожного вокзала Костаная

12 марта 2017, 15:50

Загорелся автомобиль марки Nissan Juke.


Недалеко от железнодорожного вокзала в Костанае произошло возгорание автомобиля, передает Alau.kz.

Загорелся автомобиль марки Nissan Juke. Когда именно произошло возгорание не сообщается.

Люди пытались самостоятельно справиться с пожаром. О других подробностях пока неизвестно.


Фото: Alau.kz

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