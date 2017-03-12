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В Костанае женщина скончалась в маршрутке

12 марта 2017, 20:32

Подробности происшествия выясняются.


В Костанае женщина умерла в маршрутном автобусе. Это случилось вечером 10 марта в автобусе №27, сообщает Alau.kz со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как рассказывают свидетели трагедии, женщине стало плохо. У одного из пассажиров оказалось медицинское образование. Женщине пытались оказать первую медицинскую помощь: использовали нашатырный спирт, делали массаж сердца и искусственное дыхание. Но это, к сожалению, не помогло. Женщина скончалась до приезда скорой помощи, сообщили очевидцы.

Подробности происшествия выясняются.


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