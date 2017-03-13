Родные застреленного в Семее парня обещают вознаграждение за сведения об убийстве

В Семее родные погибшего от рук неизвестных убийц парня просят людей помочь найти преступников, сообщает ИА «NewTimes.kz».

За достоверные и подтвержденные сведения об убийцах семья готова выплатить солидное вознаграждение.

В Семее 9 марта тремя выстрелами в голову был убит 28-летний Адиль Бибатырев. Трагедия произошла около 23 часов, недалеко от одной из городских заправок, в районе Затона. Тело молодого человека было найдено на улице, неизвестные убийцы сделали один выстрел сзади, в затылок и произвели еще два контрольных.

Близкие погибшего парня разместили в соцсетях обращение его родной сестры. Семья просит горожан не оставаться равнодушными и помочь в поимке преступника. За достоверные и подтвержденные сведения о произошедшем родные обещают выплатить вознаграждение.

Адилю 20 марта должно было исполниться 29 лет. Как написала близкий семье убитого человек, «он был позитивный, добрый, отзывчивый, сын, муж и папа».