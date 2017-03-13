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За долг в 1 млн тенге алиментщик попал за решётку в Костанайской области

13 марта 2017, 10:32

Суд признал гражданина виновным и назначил административное наказание в виде ареста сроком на 2 суток.


В Костанайской области суд рассмотрел административное дело в отношении жителя Узункольского района, передаёт Alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Судебным приказом Узункольского районного суда Костанайской области с должника взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей, ежемесячно в размере 1/2 части доходов до достижения детей совершеннолетнего возраста.

«В 2015 году постановлением судебного исполнителя возбуждено исполнительное производство, однако отец до сих пор не исполняет судебный приказ, и отказывается выплачивать алименты. В результате, по состоянию на февраль месяц текущего года задолженность по алиментам у него составила 915 тысяч тенге», — отметили в пресс-службе областного суда.

Суд признал гражданина виновным и назначил административное наказание в виде ареста сроком на 2 суток.

Фото: Liter.kz

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