Как правильно давать деньги в долг

Сейчас же много различных банков и организаций, которые дают займы на любые суммы и сроки. И нормальные порядочные люди берут деньги в долг именно в таких организациях.

Если просит малознакомый человек - просто откажите, потому что такой человек однозначно у всех своих родных, друзей и знакомых уже занял и не отдает им.





- если хорошо знакомый - откажите по какой-нибудь причине

- если сосед - откажите тоже

- если сослуживец - скажите что нет у самого

- если один из многих друзей - дайте столько, сколько не жалко потерять

- если самый близкий друг - то лучше не давать, а то потеряете и друга и деньги





И помните, что никакие расписки, хоть нотариальные не помогут вернуть долг, потому что у должника нет и не будет денег. Даже если вы выиграете суд, и это не факт, то ничего не сможете взыскать с должника, потому что у него, как правило ничего нет за душой.





Ну не могут люди, которые берут в долг вернуть деньги, потому что у них любимая такая есть подлая поговорка "занимаешь чужие - отдаешь свои"





Так что самый верный совет - никому никогда не занимать. Конечно, есть исключения из этого правила, но это как в любом правиле.





И не верьте ни клятвам, ни обещаниям - для непорядочных людей нет ничего святого.





Я сам лично занимаю деньги, но только лишь нескольким близким друзьям.





И почему то у меня многие хотят занять деньги. И какие только причины не называют. Лет двадцать назад просил один строитель, который делал мне ремонт. Просит 500 долларов, а это были тогда огромные деньги. Я спрашиваю - зачем тебе деньги. Он мне - хочу день рождения справить. Я ему - а зачем ты отмечаешь день рождения, если денег нет. Конечно, я не дал ему. И правильно сделал.





И самое интересное. Сейчас же много различных банков и организаций, которые дают займы на любые суммы и сроки. И нормальные порядочные люди берут деньги в долг именно в таких организациях. А непорядочные не хотят брать такие займы, потому что их нужно же возвращать. И такие нехорошие люди стараются занять деньги у знакомых и друзей, чтобы потом не отдавать долги.