CNN назвал Путина самым могущественным человеком в мире

В новом документальном фильме, который вечером 13 марта вышел на телеканале CNN, российского президента Владимира Путина назвали самым могущественным человеком в мире , пишет , пишет Life.ru





— Путин создал то, что он называет вертикалью власти, которая отличается от того, что мы видели у других великих народов. Как однажды сказал один из критиков российского президента, великий российский шахматист Гарри Каспаров, вся структура российской политической власти лежит на одном человеке, — говорит автор фильма, один из наиболее влиятельных и популярных политических аналитиков Фарид Закария.





По мнению Закарии, нынешняя ситуация уникальна тем, что совершенно не понятно, что будет, когда Путина не станет.





— Когда умирал царь, вы знали процессы, с помощью которых его преемник, его сын, получал повышение. Когда умирал генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, Постоянный Комитет и Политбюро выбирали его преемника. Но когда умрёт Путин, что произойдёт? Никто не знает, — подчёркивает Фарид Закария.





Автор связывает с приходом Путина установление стабильности, повышение уровня жизни в стране. Эти изменения особенно заметны на фоне деяний "неуравновешенного" Ельцина, который пил и добился бедности народа и богатства олигархов. В то же время приводятся слова международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера, который утверждает, что Путин обладает капиталом в 200 миллиардов долларов.





Журналисты проанализировали причины огромной популярности российского лидера внутри страны, которая даже "не снилась" американским президентам. В то же время они уверены, что Владимир Путин нравится не только россиянам: так, Джордж Буш "разглядел в глазах Путина душу". А вот Хиллари Клинтон, напротив, заявляла, что у Путина, как у кагэбэшника, нет души.





— Путин болезненно воспринимал критику со стороны Хиллари в 2011–2012 годах во время арабской весны и протестов в России, думая, что её действия направлены на дестабилизацию положения в России. Тогда Клинтон критиковала прозрачность выборов и соблюдение свободы слова и других прав человека, — отмечается в фильме.





Несмотря на опровержения пресс-секретаря российского лидера, журналисты, работавшие над фильмом, приходят к выводу, что именно личная неприязнь послужила причиной, по которой Путин приказал спецслужбам работать над тем, чтобы Клинтон не смогла победить на президентских выборах в США.





— Путин сделал Россию великой вновь, что очень похоже на планы Трампа. Однако он гораздо более уравновешен и похож на покерного игрока. Кроме того, он является талантливым геополитиком, — заключают авторы документального фильма.



