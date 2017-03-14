Полиция ЮКО поймала подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары
14 марта 2017, 12:33
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления.
В ЮКО полицейскими взят под стражу подозреваемый в убийстве супружеской пары в Мактаральском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Напомним, 13 февраля 2017 года в Мактаральское РУВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц п. Алмалы обнаружены трупы мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Криминалисты констатировали, что смерть потерпевших наступила в результате нанесения рубленных ран. Погибшими оказалась супружеская пара: мужчина, 1958 г.р. и женщина, 1966 г.р.
На раскрытие тяжкого преступления был ориентирован весь личный состав Мактаральского РУВД, криминальной полиции и следствия ДВД Южно-Казахстанской области.
В результате, спустя месяц, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 1991 г.р., местного жителя, безработного. Он признался в содеянном. В качестве вещественных доказательств изъят топор.
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.
фото: Arnapress.kz
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