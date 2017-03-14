Девушка с недавно "купленными" правами в 2014 году ездила за рулем в Малайзии
14 марта 2017, 14:27
Отец девушки подтвердил этот факт.
В Интернете есть видео, на которых запечатлено, как счастливая обладательница прав, полученных 11 марта 2017 года, управляет машиной за границей, передает Zakon.kz.
Ролики были сняты в 2014 году в Куала Лумпуре. На видеозаписях видно, что за рулем авто находится Айгерим Фазылова, которая на днях похвасталась в Instagram купленными правами. Правда, позже в полиции уточнили, что 20-летняя девушка два года обучалась на вождение (2013-2015 гг.) и сдавала экзамен на права, успешно ей это удалось со второго раза. А за "покупку" прав она, возможно, приняла оплату госпошлины ее отцом. Так или иначе, а девушка и ее отец извинились перед полицейскими за допущенное недоразумение.
"Она (Айгерим Фазылова - Прим. автора) там (в Малайзии - Прим. автора) в аренду автомобиль брала, один или два раза, видимо. И все. Айгерим проходила языковые курсы, один-два месяца там была. В полиции мы извинились, неправильно поняли (речь о госпошлине - Прим. автора), больше нечего добавлять. Конечно, воспитательная работа идет. Айгерим - старшая. Воспитанная, просто по глупости выложила (фото в Instagram - Прим. автора) - и все, больше нечего добавить. Автомобиля у нее нет", - рассказал корреспонденту Today.kz отец девушки Жамбыл Фазылов.
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