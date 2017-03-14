20-летнюю уроженку Атбасара продали за 100 тыс тенге

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В Кокшетау полицейскими выявлен факт торговли людьми, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





По информации сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью ДВД, в январе текущего года 22-летний житель Кокшетау продал 20-летнюю уроженку Атбасара за 100 000 тенге.





По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по ст. 128 ч.1 УК РК (торговля людьми). С какой целью была продана девушка полицейские выясняют. Согласно санкции статьи задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.





Также 13 марта сотрудниками УБОП был выявлен факт вовлечения в занятие проституцией 25-летней жительницы одного из сел Кызылжарского района Северо – Казахстанской области. Как установили оперативники, жительница Кокшетау, шантажируя, угрожая и применяя насилие, заставляла девушку заниматься проституцией. По данному факту в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 308 ч.1 УК РК (вовлечение в занятие проституцией). Согласно санкции статьи это преступление наказывается штрафом в размере до 3 000 МРП, а это более 6 000 000 миллионов тенге, либо лишением свободы на срок до 3 лет.