Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы задержали воришек видеорегистраторов

15 марта 2017, 07:45

Сотрудники дорожной полиции при проческе двора, в котором произошло задержание, обнаружили автомобиль Honda с разбитым боковым стеклом.


В Алматы в микрорайоне Аксай 2 произошло задержание двух парней, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования экипажем Буран 099 были замечены два молодых человека с рюкзаком в руках. При себе у них документов не оказалось, а в рюкзаке было обнаружено два видеорегистратора и навигатор.

Ответить, откуда эти предметы появились у них в сумке, парни не смогли, в следствие чего их задержали.

Сотрудники дорожной полиции при проческе двора, в котором произошло задержание, обнаружили автомобиль Honda с разбитым боковым стеклом. Тогда один из задержанных, Александр, 1995 года рождения сознался в том, что кражу со взломом совершил он и показал второй пострадавший автомобиль.

Следственно-оперативной группе предстоит найти третий автомобиль, с которого так же был украден видеорегистратор, и установить является ли второй молодой парень подельником Александра.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...