В Алматы задержали воришек видеорегистраторов

В Алматы в микрорайоне Аксай 2 произошло задержание двух парней, сообщает Zakon.kz.





Во время патрулирования экипажем Буран 099 были замечены два молодых человека с рюкзаком в руках. При себе у них документов не оказалось, а в рюкзаке было обнаружено два видеорегистратора и навигатор.





Ответить, откуда эти предметы появились у них в сумке, парни не смогли, в следствие чего их задержали.





Сотрудники дорожной полиции при проческе двора, в котором произошло задержание, обнаружили автомобиль Honda с разбитым боковым стеклом. Тогда один из задержанных, Александр, 1995 года рождения сознался в том, что кражу со взломом совершил он и показал второй пострадавший автомобиль.





Следственно-оперативной группе предстоит найти третий автомобиль, с которого так же был украден видеорегистратор, и установить является ли второй молодой парень подельником Александра.







