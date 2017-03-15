В Алматы задержали воришек видеорегистраторов
15 марта 2017, 07:45
Сотрудники дорожной полиции при проческе двора, в котором произошло задержание, обнаружили автомобиль Honda с разбитым боковым стеклом.
В Алматы в микрорайоне Аксай 2 произошло задержание двух парней, сообщает Zakon.kz.
Во время патрулирования экипажем Буран 099 были замечены два молодых человека с рюкзаком в руках. При себе у них документов не оказалось, а в рюкзаке было обнаружено два видеорегистратора и навигатор.
Ответить, откуда эти предметы появились у них в сумке, парни не смогли, в следствие чего их задержали.
Сотрудники дорожной полиции при проческе двора, в котором произошло задержание, обнаружили автомобиль Honda с разбитым боковым стеклом. Тогда один из задержанных, Александр, 1995 года рождения сознался в том, что кражу со взломом совершил он и показал второй пострадавший автомобиль.
Следственно-оперативной группе предстоит найти третий автомобиль, с которого так же был украден видеорегистратор, и установить является ли второй молодой парень подельником Александра.
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