Депутат: Обеспечить республику нефтепродуктами в 2017 году мешают приказы Минэкономики

Рост цен на ГСМ спровоцировали поправки министерства энергетики, запретившие заводам мощностью менее 800 тыс. тонн в год продавать все нефтепродукты, кроме бензина и дизеля. Об этом в ходе пленарного заседании сообщил депутат Ерлан Барлыбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот запрет привел к остановке производства нефтепродуктов на всех НПЗ Казахстана (которых, к слову 32), за исключением 3-х гигантов (Атырау, Шымкент, Павлодар).

При этом депутат убежден, что отмена приказов министерства энергетики приведет к полной независимости казахстанского рынка ГСМ от иностранных государств и стабилизирует цены на нефтепродукты для потребителей.

«1 марта текущего года Минэнерго РК было заявлено, что отечественные НПЗ могут полностью обеспечить рынок ГСМ только в 2019 году, - сказал Барлыбаев. - Между тем 15 мая 2009 года глава государства дал старт программе ГПФИИР, которой поручил цитирую: «К 2014 году отечественные НПЗ должны полностью удовлетворить внутреннюю потребность в нефтепродуктах». Иными словами, поставленные президентом сроки обеспечения рынка отечественными ГСМ истекли еще 3 года назад, а министерство энергетики констатирует, что импортозависимость рынка ГСМ до сих пор составляет 30%».

Депутат пояснил, что в физическом объеме речь идет о необходимости увеличить переработку нефти на 3 млн тонн, с нынешних 14,5 млн. тонн до 17,5 млн. тонн.

«Сложившуюся ситуацию госорганы объясняют затянувшейся реконструкцией 3-х крупных НПЗ - Атырау, Шымкент, Павлодар. Но при этом как-то остается в стороне тот факт, что в стране существует еще 32 других небольших НПЗ, с суммарной мощностью переработки 6,5 млн. тонн нефти в год. Для которых заполнить недостающие 3 млн тонн меньше половины их объема».

По мнению Бардыбаев, наиболее очевидным шагом в этих условиях было бы всемерное стимулирование деятельности небольших НПЗ для замещения недостающего объема.

«Но при благих намерениях были приняты меры, которые привели к блокированию небольших НПЗ, - продолжил он. - 9 апреля 2016 года был принят закон «о регулировании оборота нефтепродуктов» и МЭ в целях обеспечения сырьем НПЗ были инициированы поправки, запретившие заводам мощностью менее 800 тыс. тонн в год продавать, так называемые, продукты переработки».

При этом, по его словам, приказом министерства энергетики был утвержден перечень этих продуктов переработки, куда вошли все виды нефтепродуктов, кроме товарного бензина и дизельного топлива.

«Но т.к. в процессе производства бензина и дизеля выход побочных продуктов переработки неизбежен и составляет более 30%, то введение запрета на их продажу привело к заполнению резервуаров и остановки производства нефтепродуктов на всех НПЗ, за исключением 3-х гигантов, - прокомментировал он. - Единственным выходом остается работа по товарищеской схеме. Т.к. для поставщика нефти никаких ограничений по продаже нефтепродуктов не установлено. Но для небольших НПЗ такой формат работы недоступен в силу малых объемов, что непривлекательно для товарищеских компаний и нерентабельно для самих НПЗ».

Он отметил, что сложившаяся ситуация толкает предпринимателей на поиски обходных путей и полулегальных схем работы.

«Зачем толкать нормальный бизнес на заведомые нарушения, негативные последствия указанных изменений в законодательства хотя и непреднамеренные, но очевидны - уход оборота в тень, сокращение налогов, рабочих мест, монополизация рынка ГСМ, скачки цен на бензин, рост цен для потребителей, по всей цепочке товаров и услуг. Между тем простое снятие этих требований могло бы обеспечить рынок отечественным ГСМ уже в течении нынешнего года за счет суммарной мощности этих 32 НПЗ», - считает депутат.

«В этой связи, уважаемый премьер-министр, просим оказать содействие в срочной отмене вышеуказанного приказы министерства энергетики и пересмотра норм закона. Добиться выполнения поручения главы государства по обеспечению рынка ГСМ отечественными нефтепродуктами уже в текущем 2017 году» - заключил он.

Татьяна Ковалева