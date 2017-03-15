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В Астане вновь начался суд над бывшим вице-министром образования и науки РК

15 марта 2017, 13:10

На скамье подсудимых Саят Шаяхметов и Александр Пак.


В Астане начался суд над Саятом Шаяхметовым - бывшим министром образования и науки РК, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве образовательного учреждения на 700 ученических мест в Усть-Каменогорске. Сообщалось, что ущерб государству составил 1,1 млрд тг., передает Zakon.kz.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2013 года. 14 мая по подозрению в совершении указанного преступления задержали вице-министра образования и науки РК С. Шаяхметова и генерального директора «Дирекции строящихся объектов образования и науки РК» Александра Пака. После завершения расследования финансовой полицией дело было передано в суд в 2014 году. Однако надзорный орган - прокуратура, вернула его на доследование для дополнительных следственных действий в связи с необходимостью правильной квалификации вменяемых обвинений Шаяхметову и Паку.

Сегодня, 15 марта, в Алматинском районном суде №2 под председательством судьи Кульбаевой вновь начался суд над обвиняемыми. Шаяхметов Саят Болатовича предан суду по ст. 176 ч.4 п. «б» УК РКеспублики Казахстан (в редакции от 16.07.1997г.) - присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере. Пак Александр обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.176 ч.4 п. «б», 177 ч.4 п. «б» УК РК (в редакции от 16.07.1997г.) - мошенничество в особо крупном размере.

фото: Ак Жайык



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