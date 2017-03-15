Сенатор считает покупку водительских прав в Казахстане невозможным явлением

«Я просто удивляюсь, как эта девушка могла такое заявить, даже если она пошутила, она должна выйти в соцсети и сказать, что эта была шутка» - Б. Айтимова.

Депутат сената парламента РК Бырганым Айтимова, выступая на заседании Мажилиса РК, отметила, что система получения прав должна быть прозрачной и доступной, вспомнив недавний случай, взбудораживший общественность, о девушке, которая якобы призналась, что обладает купленными правами , передает BNews.kz





«Я просто удивляюсь, как эта девушка могла такое заявить, даже если она пошутила, она должна выйти в соцсети и сказать, что эта была шутка. Правдивая информация должна исходить от министерства внутренних дел, которое отвечает за качество подготовки водителей и, соответственно, за все выдачи документов на основании закона. Я считаю, что если эта девушка захотела просто бравировать своими возможностями - это одна тема, а если реально она обучалась и получала на законных основаниях права - это должно быть объявлено, поэтому министерство сейчас готовит информацию для СМИ о правдивости той информации, которую сообщила эта девушка», - прокомментировала сенатор.





В свою очередь депутат призналась, что случаи с покупкой прав считает просто невозможным явлением.





«Был момент четыре года назад, когда я задала вопрос людям, которые работают в этой системе: может ли получить человек права каким-то неправедным образом? Мне тогда, 4 года назад ответили, что это невозможно, поэтому я эту тему нигде не поднимала. Даже среди моих родственников нет такого факта, я даже знаю, что была попытка уточнить эту тему у кого-то из моего окружения: Возможно ли сегодня получить права не обучаясь? На что несколько лет назад был получен ответ: «Нет, невозможно!», - сказала она.





«Я имею права. Мне еще не было 18 лет, я была в 10 классе, я целый год учила правила дорожного движения и вождения, и я не водила, так я сегодня не готова сесть за руль, потому что я не уверенна, что моя реакция позволит вовремя затормозить или вовремя увернуться от аварийной ситуации или не дай Бог не задавить человека. Даже не думаю, что я могу сесть за руль, если даже я когда - то решусь, то я обязательно пройду всю процедуру обучения и заново буду с нуля, как первоклашка учиться водить, и учить заново все правила дорожного движения, хотя у меня права есть. Они, наверное, только мою душу греют, но ни в коем случае ими не воспользуюсь никогда, если я захочу, то, как нормальный здравомыслящий человек обязательно пройду всю процедуру обучения, тестирования, заучивания и обязательно вождение», - резюмировала сенатор.



