Вкладчиков ЕНПФ наделят правом выбора частной управляющей компании

«В Казахстане на 1 января 2017 года доля «чистого» инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает 20%». Об этом сообщила Заместитель Председателя Национального Банка Казахстана Дина Галиева, выступая на очередном заседании Общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.





Заместитель председателя Нацбанка остановилась на предложениях, связанных с передачей пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям, которые были разработаны в рамках реализации поручения Главы государства.





«Вкладчика наделят правом выбора инвестиционной стратегии и частной управляющей компании, что, на наш взгляд, послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг, например, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению большего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях». «Реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан. На сегодняшний день концепция будущей реформы системы управления пенсионными накоплениями обсуждается с Правительством Республики Казахстан», – уточнила Д. Галиева.





Заместитель Председателя НБРК, также напомнила, что в Казахстане государство гарантирует получателям пенсионных выплат сохранность фактически внесенных в ЕНПФ обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент выхода на пенсию.





«Ни в одной другой стране мира такой гарантии нет. Как правило, система гарантий в пенсионных системах обеспечивается самими участниками – пенсионными фондами или управляющими компаниями, которые гарантируют определенную минимальную ставку инвестиционной доходности по отношению к заданному «бэнчмарку». И зачастую таким «бэнчмарком» выступает или доходность по государственным ценным бумагам или средняя доходность по пенсионной системе страны за определенный период», – заключила Д. Галиева.



