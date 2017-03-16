Восьмилетняя девочка погибла под колёсами автоцистерны в Мангистау

Девочка вышла из школьного автобуса и, как рассказывают очевидцы, попала под колёса автоцистерны.

Под колесами автоцистерны, перевозившей воду, погибла восьмилетняя девочка. Ребенок умер до приезда медиков. Об этом сообщила Гаухар Кудайбергенова, врач бригады интенсивной терапии станции скорой помощи Актау, передает " Об этом сообщила Гаухар Кудайбергенова, врач бригады интенсивной терапии станции скорой помощи Актау, передает " Лада ".





Трагедия, по словам очевидцев, произошла сегодня, 15 марта, в 17:15 на автодороге рядом со складскими помещениями ТОО «Рекон-Актау», расположенными в пригороде областного центра. Врачи приехали на место происшествия, когда девочка была уже мертва.





- Вызов на пульт поступил в 17:22. Наша бригада незамедлительно выехала на место, но было уже поздно. Девочку 2008 года рождения сбил водовоз, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда сотрудников Скорой помощи. Тело ребёнка находилось под грузовиком. Дальше работали сотрудники полиции. Известно, что погибшая - ученица второго класса школы №27, расположенной в посёлке Умирзак, - сказала Гаухар Кудайбергенова.





Девочка вышла из школьного автобуса и, как рассказывают очевидцы, попала под колёса автоцистерны.





- Мы проходили мимо. Увиденное, конечно, привело в шок. Сотрудники полиции все оцепили. Слышала, как родители девочки плакали от горя. Похоже, девочка не заметила грузовик, и он сбил её насмерть. Тело ребёнка родители хотели забрать, но полицейские не разрешили, - рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия.





Официальный комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован позже.







