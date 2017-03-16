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В Алматы водитель скрылся с места происшествия после смертельного наезда

16 марта 2017, 00:36

Девушка переходила дорогу в неположенном месте.


В Алматы произошло ДТП, в результате которого скончалась молодая девушка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла по ул. Жубанова между пр. Алтынсарина и ул. Саина. По словам очевидцев, водитель некой иномарки (ни цвет, ни госномер авто они не запомнили) ехал по Жубанова в западном направлении. Они также рассказали, что скорость движения авто была невыской. На месте происшествия нет тормозного пути и каких-либо осколков. Очевидцы предположили, что девушка, перебегавшая дорогу в неположенном месте, погибла от удара об асфальт. По всей вероятности, она получила черепно-мозговую травму.

На место происшествия прибыли криминалист. Точная причина смерти и личность погибшей устанавливаются. Водитель объявлен в розыск.


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