В Алматы водитель скрылся с места происшествия после смертельного наезда

В Алматы произошло ДТП, в результате которого скончалась молодая девушка, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Трагедия произошла по ул. Жубанова между пр. Алтынсарина и ул. Саина. По словам очевидцев, водитель некой иномарки (ни цвет, ни госномер авто они не запомнили) ехал по Жубанова в западном направлении. Они также рассказали, что скорость движения авто была невыской. На месте происшествия нет тормозного пути и каких-либо осколков. Очевидцы предположили, что девушка, перебегавшая дорогу в неположенном месте, погибла от удара об асфальт. По всей вероятности, она получила черепно-мозговую травму.





На место происшествия прибыли криминалист. Точная причина смерти и личность погибшей устанавливаются. Водитель объявлен в розыск.



