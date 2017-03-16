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Вора-карманника засняли на камерамы наблюдения в Уральске

16 марта 2017, 07:39

В области на учете состоят 60 лиц, ранее привлекавшиеся за карманные кражи.


772 факта кражи чужого имущества зарегистрировано в Уральске с начала 2017 года. В целях профилактики сотрудники прокуратуры и УВД Уральска провели рейд по автобусам, сообщает «Мой ГОРОД».

В Уральске кражи в общественных местах остаются одним из самых распространенных видов преступления. В основном, так называемые карманники крадут сотовые телефоны и кошельки.

В полиции сообщают, что работа по предотвращению краж в общественных местах ведется постоянно. В целях профилактики полицейские раздают на улицах города людям памятки, а также клеят их в автобусах. Помимо этого в ноябре 2016 года в прокуратуре было проведено совещание, на котором перевозчикам было рекомендовано установить в автобусах камеры видеонаблюдения, однако пока это сделать невозможно.

"Сегодня перевозчики не имеют средств на установку видеокамер, в связи с низкими тарифами. Этот вопрос рассматривается совместно с акиматом и уполномоченными органами, думаю, что он решится, поскольку такие технические средства помогают раскрытию преступления", - говорит старший прокурор отдела прокуратуры Уральска Дархан Шекеев.

Сегодня в Уральске продолжается работа по установке видеокамер на остановочных павильонах. Они действительно помогают запечатлеть преступника и наказать по закону. Одна из таких видеозаписей была сделана на остановке «Школьник». На ней отчетливо видно, как молодой человек с пакетом в руках сначала стоит, а как только подъезжает автобус, он сливается с пассажирами и вытаскивает из сумки молодой девушки мобильный телефон, кидает его в пакет и скрывается.

"На сегодняшний день в области на учете состоят 60 лиц, ранее привлекавшиеся за карманные кражи. С начала года было привлечено к уголовной ответственности 10 воров-карманников. Полиция не дремлет, работа по борьбе с ворами будет вестись", - сообщил первый заместитель начальника УВД г. Уральск Нурлан Бисенов.


Фото: скриншот

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