В Кокшетау убит чемпион мира по пауэрлифтингу
16 марта 2017, 09:16
У погибшего остались жена и полуторагодовалая дочь.
В Кокшетау в уличной драке убит спортсмен-пауэрлифтер Евгений Галузинский, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДВД Акмолинской области.
По информации полицейских, трагедия произошла 14 марта в 03:00 в микрорайоне Автогородок.
«25-летний спортсмен возвращался с другом домой, по пути им встретилась группа молодых людей, которые будучи в нетрезвом состоянии начали приставать к Евгению и его другу, завязалась драка. Друг спортсмена побежал за помощью до ближайшего магазина «Рома», но Евгению успели нанести несколько ножевых ранений , от которых он скончался на месте.
Полиция просмотрела запись с камеры видеонаблюдения возле магазина «Рома» и вскоре был задержан один подозреваемый, в отношении него проводится досудебная проверка по статье 99, ч.1 «Убийство».
Евгений Галузинский завоевал титул чемпиона мира по пауэрлифтингу среди юношей, был призером чемпионата мира среди юниоров, а также многократным чемпионом республики.
В 2009 году на чемпионате мира в Бразилии парень стал автором четырех мировых рекордов. У погибшего остались жена и полуторагодовалая дочь.
Жанара Мухамедиярова
Фото с сайта inform.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com