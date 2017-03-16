В Кокшетау убит чемпион мира по пауэрлифтингу

В Кокшетау в уличной драке убит спортсмен-пауэрлифтер Евгений Галузинский , сообщили корреспонденту , сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДВД Акмолинской области.





По информации полицейских, трагедия произошла 14 марта в 03:00 в микрорайоне Автогородок.





«25-летний спортсмен возвращался с другом домой, по пути им встретилась группа молодых людей, которые будучи в нетрезвом состоянии начали приставать к Евгению и его другу, завязалась драка. Друг спортсмена побежал за помощью до ближайшего магазина «Рома», но Евгению успели нанести несколько ножевых ранений , от которых он скончался на месте.





Полиция просмотрела запись с камеры видеонаблюдения возле магазина «Рома» и вскоре был задержан один подозреваемый, в отношении него проводится досудебная проверка по статье 99, ч.1 «Убийство».





Евгений Галузинский завоевал титул чемпиона мира по пауэрлифтингу среди юношей, был призером чемпионата мира среди юниоров, а также многократным чемпионом республики.





В 2009 году на чемпионате мира в Бразилии парень стал автором четырех мировых рекордов. У погибшего остались жена и полуторагодовалая дочь.





Жанара Мухамедиярова

Фото с сайта inform.kz



