Появилось видео, как мужчина удерживал заложницу в Актобе
16 марта 2017, 16:52
На видео запечатлено, как полицейские вели переговоры с мужчиной.
На видео запечатлено, как полицейские вели переговоры с мужчиной, захватившим заложницу в стоматологии, сообщает "Диапазон".
Напомним, 14 марта вечером мужчина взял в заложники сотрудницу стоматологи. Руководством ДВД Актюбинской области, УВД и прокурором Актобе в течение 5 часов велись переговоры с преступником для освобождения заложницы, жизни которой угрожала реальная опасность. Однако преступник отказался выполнить требования закона, разговаривать с доставленными на место происшествия родственниками. В ответ преступник, угрожая убить заложницу, требовал доставить к нему бывшую жену, которую намеревался убить, заявляя, что давно это обдумал и сегодня действует с этой целью. С учётом того, что проводимые переговоры результата не дали, все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны, а преступник, угрожая ножом, с каждой минутой действовал агрессивней, и обстановка накалялась, в 00.00 часов сотрудниками полиции была проведена силовая фаза операции по освобождению заложницы и спасению её жизни. В ходе применения табельного оружия, в соответствии с законом, преступник был ликвидирован
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