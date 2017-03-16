Функция видеозвонка в приложении WhatsApp борется с супружескими изменами. На интернет-форумах казахстанские казановы жалуются, что новые технологии посадили их на цепь, сообщает express-k.kz





«Раньше, бывало, лежишь в кровати с любовницей, наслаждаешься ее ласками, а параллельно разговариваешь с благоверной по телефону, – пишет один ловелас. – Иногда даже упрекаешь ее в беспочвенных подозрениях. А как появился видеозвонок, жить стало невмоготу. Если у моей жены возникает хоть тень подозрения, она тут же делает видеозвонок, и мне приходится показывать, где я нахожусь и в какой компании. Я чувствую себя волком, которого посадили на цепь и заставили охранять сарай с курицами. Недавно я поехал на конференцию стоматологов в Амстердам и даже в этой обители греха не позволил себе ничего лишнего! Уезжая, я чуть не плюнул в лицо ухмыляющемуся швейцару. Мои мечты о грудастой негритянке так и остались подростковой фантазией…» .





К слову, последние исследования показали, что мужчины по всему миру стали более верными. Главными причинами этой тенденции стали мировой кризис, боязнь подцепить половое заболевание, букет которых немыслимо расцвел, и банальная лень – Интернет съел всю мужскую силу.